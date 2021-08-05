Британцы будут добывать в Азербайджане и алунитовую руду

«Азербайджанская промышленная корпорация» (АИК) привлекла инжиниринговую компанию “Micon İnternational Co Limited” (Британия) в качестве консультанта для подготовки детального технико-экономического обоснования ТЭК по эксплуатации месторождения алунита Зейлик в Дашкесанском районе. Об этом сообщает ИА Туран.

Месторождение алунита Зейлик находится на балансе ОАО “Azeraluminium” и не эксплуатируется из-за нерентабельности и избыточного производства серной кислоты. Его запасы оцениваются в 170 млн тонн. Алюминиевая промышленность в Азербайджане построена на бокситном сырье и выработанном на его основе глиноземе. В настоящее время глинозем закупается за рубежом.