Минобороны Азербайджана жестко ответило Еревану: азербайджанская армия открыла ответный огонь

«Потерявшее общественное доверие Минобороны Армении продолжает свои грязные инсинуации, тиражируя дезинформацию. Оборонное ведомство противника прибегает к любым средствам для оправдания собственных преступлений», - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана, опровергшем ранее распространенное заявление Еревана.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что 6 августа около 12:10 ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям на территории населенного пункта Ерасх из стрелкового оружия различного калибра, в результате чего загорелась трава между позициями.

Как сообщает haqqin.az, Минобороны Азербайджана решительным образом опровергает распространенную информацию и заявляет, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана лишь подавляют ответным огнем провокации противника.