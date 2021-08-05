Рафаэль Агаев после финала Олимпиады: «Я не подал ему руки, он этого недостоин»
Серебряный призер Олимпиады в Токио, знаменитый азербайджанский каратист Рафаэль Агаев поделился своими впечатлениями, рассказал о том, когда собирается завершить карьеру и сказал пару ласковых в адрес своего соперника по финалу – итальянца Луиджи Бузы.
«Поздравляю азербайджанский народ с этой медалью! Сегодня я мог остаться вообще без награды, а мог выиграть золото или бронзу. Я ехал в Токио за золотом. Не хочу никого обидеть, но некоторые спортсмены приезжают на Олимпиаду погулять, просто поучаствовать. Я же приехал за золотом. К сожалению, завоевал лишь серебро.
Судейство? Я не люблю оправдания. Что было, то было. Я смог взять серебряную медаль. Но я не падаю духом. Уже сегодня будет тренировка. Буду готовиться к следующим соревнованиям.
Очень рад этому серебру. Это медаль, которой у меня не было. Каратэ впервые и пока в последний раз включен в олимпийскую программу. 30 лет мечтал об этом. Если бы каратэ давно стал олимпийским видом, то у меня еще несколько лет назад было бы золото.
На Олимпиаде-2024 каратэ точно не будет. Возможно, в 2028-м, но тогда мой возраст уже не позволит выступать. Планирую завершить карьеру в 2025 году, а затем хочу открыть в Баку свою школу каратэ, чтобы эта школа подарила Азербайджану олимпийских чемпионов».
Как известно, в ходе олимпийского турнира Рафаэль Агаев дважды проиграл Луиджи Бузе – на предварительной стадии и в финале. А на церемонии награждения наш каратист не пожал руку итальянцу.
«Бывают закулисные моменты, которые никто не видит. В первую очередь, нужно быть человеком, а уже потом чемпионом. Чемпионом быть легко, человеком – трудно.
Есть много вещей, о которых не хочу говорить. Но тот, кто стал сегодня чемпионом, позволял себе некоторые действия… Он мог не выйти из группы, но я ему помог (Рафаэль досрочно обеспечил себе место в полуфинале и проиграл Бузе в последнем бою группового турнира – ред.)…
Если бы судьи засчитали нанесенный мною в финале удар, то счет стал бы 1:0 в мою пользу и все могло бы сложиться иначе. Я не подал ему руки, потому что он этого недостоин. Но номер один в мире – это я. Нет, не подумайте, это не зазнайство и не любование самим собой…».