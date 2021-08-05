Рафаэль Агаев после финала Олимпиады: «Я не подал ему руки, он этого недостоин»

Серебряный призер Олимпиады в Токио, знаменитый азербайджанский каратист Рафаэль Агаев поделился своими впечатлениями, рассказал о том, когда собирается завершить карьеру и сказал пару ласковых в адрес своего соперника по финалу – итальянца Луиджи Бузы.

«Поздравляю азербайджанский народ с этой медалью! Сегодня я мог остаться вообще без награды, а мог выиграть золото или бронзу. Я ехал в Токио за золотом. Не хочу никого обидеть, но некоторые спортсмены приезжают на Олимпиаду погулять, просто поучаствовать. Я же приехал за золотом. К сожалению, завоевал лишь серебро.

Судейство? Я не люблю оправдания. Что было, то было. Я смог взять серебряную медаль. Но я не падаю духом. Уже сегодня будет тренировка. Буду готовиться к следующим соревнованиям.

Очень рад этому серебру. Это медаль, которой у меня не было. Каратэ впервые и пока в последний раз включен в олимпийскую программу. 30 лет мечтал об этом. Если бы каратэ давно стал олимпийским видом, то у меня еще несколько лет назад было бы золото.

На Олимпиаде-2024 каратэ точно не будет. Возможно, в 2028-м, но тогда мой возраст уже не позволит выступать. Планирую завершить карьеру в 2025 году, а затем хочу открыть в Баку свою школу каратэ, чтобы эта школа подарила Азербайджану олимпийских чемпионов».