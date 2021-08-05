Имея одно серебро и три бронзы, наша страна за два дня до завершения Игр поднялась на 69-е место, которое делит с Монголией. У нее тоже одна серебряная награда и три бронзовые.

Как известно, в олимпийском командном зачете лидирует та страна, у которой больше золотых наград. И лишь при равном количестве медалей высшей пробы, учитываются серебряные награды. А если и их количество одинаковое – то и бронзовые.

Из-за отсутствия золота Азербайджан занимает непривычно низкое место. Если бы сегодня у нашей команды была бы хоть одна золотая награда, то мы бы занимали не 69-е место, а 49-е.

По количеству наград Азербайджан с 4 медалями делит 42-е место.

По золотым медалям в первую тройку входят Китай (36), США (31) и Япония (24). По общему числу наград в лидерах США (98), Китай (79) и команда Российского Олимпийского комитета (62).

У Азербайджана осталось два реальных шанса на золото. Завтра ждем финала в вольной борьбе в весовой категории до 65 кг. Там Гаджи Алиев будет бороться с японцем. И завтра же есть надежда, что на высшую ступень пьедестала почета поднимется каратистка Ирина Зарецкая (свыше 61 кг).