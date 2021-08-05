Гендиректор ОАО «Институт стволовых клеток человека» Артур Исаев в интервью haqqin.az: “Я не сторонник того, чтобы без разбору всех переболевших вакцинировать»

С наступлением в пандемии ковида эры вакцинации человечество разделилось на два лагеря - привитых и непривитых. Причем болеют как те, так и другие, представляя одинаковую опасностью друг для друга. Если невакцинированные стоят перед очевидной угрозой заразиться, то гарантии в этом вакцинированным все больше вызывают сомнение. Израиль стала первой страной в мире, которая официально начала делать третью дозу вакцины, и все больше стран склоняются к необходимости третьей прививки. Однако медики предупреждают, что принцип - чем больше, тем надежнее в данном случае чреват последствиями. Погоня за повышением в организме людей уровня антител за счет многократности прививок при определенных обстоятельствах может привести к тому, что начнут вырабатываться антитела к предыдущим антителам. Для простого обывателя это звучит малопонятно, но угрожающе…

- Все чаще ученые говорят о необходимости трехкратной дозы прививки от ковида. В чем тут дело? Чего не удалось добиться двумя дозами, что приходится колоть третью…

- Данных о том, что нужна третья доза и как она поможет, пока недостаточно. Гипотетически третья доза может потребоваться в случае, если двух доз мало, чтобы появился иммунитет, который защищает организм от инфекции и появления симптомов коронавируса. Возможно, однако, что может потребоваться и третья доза. Но данные исследований РНК-вакцин, которые используется в мире, в частности в Израиле Pfizer-BioNTech, говорят о том, что большая часть вакцинированных имеют иммунитет, достаточный для того, чтобы не появились симптомы коронавируса. Но у какой-то части получивших вакцину с эффективностью в 97% при контакте с вирусом все же появляются симптомы. В то же время у 15% вакцинированных инфекция протекает вообще без всяких признаков. Я сторонник того, чтобы руководствоваться показателями тяжелых случаев и летальности, после того как вакцинированные люди сталкиваются с инфекцией. Там цифры очень небольшие. Летальность среди привитых и переболевших людей просто мизерная. Это говорит о том, что вакцины, в принципе, хорошо защищают. Как и сам факт того, что люди переболели.

Я видел исследование катарских ученых, которые в ноябре 2020 года обследовали 43 тысяч пациентов, у которых были антитела к ковиду, и 160 тысяч тех, у кого антител не было. Медики следили за ними в течение семи месяцев, изучая, как люди заболевают в одной и другой группе. Во второй группе за это время заболели 17 тысяч человек, а в другой всего 300. Расчет показывает, что при наличии антител в 95% случаев люди не заражаются, у 2/3 тех, кто все же инфицировались, болезнь прошла без каких-либо признаков, и только у 1/3 были симптомы коронавируса. Из них у двоих было состояние средней тяжести, и только у одного тяжелое. Из этих исследований следует, что переболевшие на 7 месяцев защищены с вероятностью 95%. То есть они на 95% заболевают меньше, чем те, у кого нет антител. Примерно такая же картина в случае с людьми, которые получили прививки.

По данным английских специалистов, такой же минимальный процент тяжелых случаев и летальных исходов наблюдается после вакцинации.

- Однако на фоне призывов к третьей прививке все громче звучат голосах тех ученых, которые считают недопустимой вакцинацию переболевших…

- Как я уже сказал, целью третьей вакцины является повышение уровня антител. Действительно, сам механизм выработки антител после первых двух доз вакцины уже запустился. В клетках существует иммунная память, и когда вирус попадает в организм, даже если уровень антител низкий, клетки памяти начинают быстро вырабатывать антитела. Как следствие, у вакцинированных людей симптомы значительно легче проявляются или вовсе отсутствуют и максимально снижается количество тяжелых случаев и летальности. Кроме повышения количества антител, третью прививку делают для того, чтобы держать организм в напряженном состоянии, дабы при заражении не дать инфекции размножаться даже в малом количестве. С другой стороны, пока не совсем понятна необходимость повторной иммунизация в таком массовом количестве. Надо все-таки проанализировать данные - что вообще происходит с вакцинированными людьми. Причем по всем вакцинам, которые делают в мире. Какой процент среди привитых имеет симптомы ковида, сколько людей переносят болезнь бессимптомно, уровень летальности, который, скорее всего, в сотни раз ниже, чем у не вакцинированных. Только после этого можно решать вопрос о вакцинации переболевших. Я не сторонник того, чтобы без разбору всех переболевших вакцинировать. Если человек переболел, но пока нет данных о том, что его антитела абсолютно не действуют, что нет риска повторно переболеть, да еще с тяжелым течением, то и незачем их снова прививать.

Беспокойство по поводу уязвимости переболевших к ковиду преувеличено. По прошлым коронавирусам мы знаем, что инфекция наступает волнами. Скажем, пять лет назад был коронавирус, у переболевших появился иммунитет, который через 2-3 года исчезает. Это понятно, зачем иммунной системе вырабатывать ненужный белок, если организм не сталкивается с вирусом. После того как иммунная система успокоилась, и если через два-три года вновь появился коронавирус, то он у таких людей протекал в виде обычного респираторного заболевания. Вирусы приходят волнами, при этом несколько модифицируются. Сейчас надо определить, какое время займут его циклы. Еще невозможно достоверно сказать, будут ли люди переносить инфекцию настолько тяжело, что останется потребность в вакцинации. Слишком мало прошло времени, чтобы делать выводы о востребованности бустерной вакцинации. Обратите внимание, в Израиле растет процент заболевших. При этом нужен детальный анализ тех, кто раньше имел антитела или переболел. Только тогда станет понятно, когда и кому нужно делать повторные вакцинации и чего хотим этим добиться. Безусловно, главная цель - достичь такого уровня антител, чтобы, если вирус попал в организм, то вообще не вызвал бы ковид. Повторная вакцинация будет, скорее всего, с частотой один-два раза в год. Видимо, это повторит историю с обычным гриппом, против которого используют поливалентные вакцины, то есть действующие против нескольких штаммов вирус. Вакцина должна будет действовать против тех штаммов, которыми мы уже переболели, и тех, которые стали не такими чувствительными к используемому препарату. Вероятно, в будущем это будут поливалентные вакцины, но пока компании настроены идти по пути повышения иммунитета, чтобы защитить от инфицирования и рисков заболеть.

- Как вы относитесь к вакцинации беременных? Если раньше беременность могла быть причиной отвода, то теперь бытует прямо противоположное мнение. Во Франции полным ходом идет вакцинация женщин второго триместра беременности и предполагается вакцинация первого триместра?

- Вакцинация беременных - объективное решение, потому что риски побочных явлений от вакцинации многократно меньше, чем от встречи с вирусом. Вообще вакцина дает незначительные побочные реакции, которые не связаны с риском для жизни. А риск встречи с вирусом зачастую напрямую связан с вероятностью летальных исходов.

- Некоторые ученые считают, что коллективный иммунитет может спасти от пандемии, если все страны в мире за короткий срок вакцинируют большинство своего населения. В ином случае коллективного иммунитета не будет. К примеру, если в Азербайджане вакцинировано 90% населения, а в соседней стране всего 15%, а значит, есть кого заразить, то сильно мутировавший коронавирус вернется в Азербайджан с новым умением заражать и убегать от иммунитета. И придется все начинать с нуля…

-То, что вирус вернется в модифицированном виде, безусловный сценарий дальнейшей пандемии. Сейчас много людей в мире еще и не переболели, и не вакцинировались. Их организм доступен для попадания и размножения вируса. Эволюция позволяла выживать тем вирусам, которые быстрее заражали. Вирусу нет смысла беспокоиться об иммунитете как факторе, который не дает ему размножаться в организме человека. Селектировать в людях будут те вирусы, которые научатся ускользать от появившегося у них иммунитета. Соответственно, в результате естественного отбора будут распространяться штаммы вируса, которые смогут убегать от иммунитета. Позже мы увидим, будут ли они такими же патогенными или менее патогенными. Пока ответа на вопрос, какие свойства будут у новых устойчивых штаммов, нет.

- А по «дельте» и «дельте плюс» можно ли судить, какой характер обрел ковид?

- Пока нет предпосылок, свидетельствующих, что вирус становится более тяжело переносимым. Напротив, система здравоохранения стала эффективно реагировать, врачи имеют больше понимания о том, как происходит патогенез заболевания, и в большинстве случаев предпринимают правильные действия как на первоначальном этапе, когда человек только заболевает, так и тогда, когда уже появились тяжелые симптомы.

На сегодняшний день нет никаких сведений о том, что «дельта» дает больше тяжелых случаев ковида. Пока показатели тяжелых случаев и смертности уменьшаются.

- Похоже, в мире все средства брошены на создание вакцины, а про создание лекарства от ковида забыли?

- Создание лекарства от вирусов - процесс очень сложный и долгий. На этом поприще некоторые успехи были только в последние десятилетия. От вируса гриппа создано много лекарств, которые предотвращают размножение вируса. В основном же применялось симптоматическое лечение: снижение температуры, устранение насморка и др. Даже шутка появилась: если грипп лечить, то болеешь семь дней, а если не лечить - то неделю. Среди ученых, которые занимались доказательной медициной, сложилось мнение, что наиболее эффективным препаратом от ковида является осельтамивир - ингибитор вирусного фермента, который, если применять первые 2-3 дня с начала заражения, препятствует размножению в организме вирусов. Если человек, принимающий осельтамивир, и не полностью выздоравливает, то, во всяком случае, у него не появляются симптомы ковида. Другие препараты не способны эффективно уменьшать длительность заболевания. Первыми эффективно научились лечить вирусное заболевание ученые, создавшие препарат от гепатита С - софосбувир, который ингибирует фермент вируса гепатита C и вирус теряет способность копировать собственную РНК. Таким образом был создан препарат с 97%-ной эффективностью лечения гепатита С. Это направление может помочь в борьбе с ковидом. Но пока специальных препаратов, нацеленных именно на COVİD-19, нет.