Израиль начнет войну против Ирана в случае, если... наша аналитика, haqqin.az из Иерусалима
На протяжение последних двадцати лет политические лидеры и пресса внедряли в сознание граждан Израиля неизбежность полномасштабной войны с Ираном. Стоит ли после этого удивляться, что сегодня рядовые израильтяне воспринимают её как пророчество ортодоксов о приходе Мессии - все верят, но никто толком не ждет…
Потому и заявление обычно сдержанного на слова и эмоции Бенни Ганца о готовности ЦАХАЛа атаковать Иран, опубликованное на первых полосах ведущих газет мира, в самом Израиле прошло, что называется, «вторым экраном»: израильтян сегодня волнуют четвертая волна COVID-19, обещанное увеличение пособий по старости и надежды на золотую медаль Линой Ашрам в олимпийском турнире по художественной гимнастике.
Справедливости ради отмечу, что угроза Ганца, взбудоражившая как врагов, так и союзников Израиля, была, по сути, вырвана из контекста, что в последнее время позволяют себе даже авторитетные издания. Отвечая на вопрос корреспондента Ynet (электронная версия газеты «Едиот Ахронот») готов ли Израиль к атаке на Иран, Ганц коротко ответил: «Да!» И только несколько изданий (и Haqqin.az среди них) опубликовали следующий вопрос корреспондента: «Вы склоняетесь к мнению о необходимости военных действий против Ирана?», на что израильский министр ответил:
«Мы все время должны находить баланс между нашими дипломатическими и стратегическими попытками в мире, ибо нельзя превращать Иран в исключительно израильскую проблему, это проблема всего мира…»
Короче, трактовать слова Ганца как готовность Израиля напасть на Иран – это уже чисто теория конспирации. Да и вообще, цитата Ганца о противостоянии с Ираном звучит, скорее, как заявление главы МИД, а не министра обороны.
Так что же, все-таки, происходит?
До недавнего нападения на принадлежащий Израилю корабль Merser Street в Оманском заливе (военная разведка уже представила доказательства прямой причастности Ирана к этой атаке), «война между войнами», как называют в Израиле многолетнее силовое противостояние с Ираном, велась в целом по одному сценарию: в ответ на сотни покушений, взрывов и актов саботажа на иранских ядерных объектах, нападения хакеров на иранские электростанции и компьютерные системы железных дорог, бомбардировки с воздуха иранских форпостов в Сирии и прочее, которые Израиль неизменно отрицал, Иран, тоже дистанцируясь, отвечал ударами по Еврейскому государству силами шиитских прокси в Ливане, Сирии и секторе Газы.
Как ни парадоксально, но именно таким образом, ведя «войну между войнами» и не переступая пределы, скорее всего, согласованных «красных линий», Израиль и Иран на протяжение долгих лет отдаляли от себя полномасштабную войну, в которой, несмотря на тотально-взаимное идеологическое невосприятие, ни одна из сторон не заинтересована.
Тем не менее по мнению аналитиков, три атаки на израильские суда в Персидском заливе за последние три месяца – верный признак того, что Иран решил сменить стратегию и нацелился на нанесение по Израилю прямых ударов.
«Полагаю, нападения Ирана на израильские объекты, - пишет авторитетный военный обозреватель газеты «Гаарец» Цви Барель, — это не просто еще один удар, которыми периодически обмениваются конфликтующие стороны. Это – начало войны. И неизвестно, как Иран поведет себя дальше. Потому что избранный Израилем способ противоборства как на ядерной, так и на сирийско-ливанской аренах подталкивает Тегеран к ответным действиям…»
Следуя логике Цви Бареля, хочется спросить: почему же тогда Иран не применил эти «ответные действия» в январе 2018 года, когда агенты Моссада вывезли на грузовиках из-под носа иранской контрразведки 55 тысяч секретных файлов о программе развития ядерного оружия «Проект Амад»? Или в январе 2020 года, когда был убит главнокомандующий КСИР генерал Касем Сулеймани? Или, наконец, в ноябре 2020 года, после ликвидации в тридцати километрах от Тегерана «отца» иранской ядерной программы Ирана Мохсена Фахризаде? Почему режим аятолл не начал войну с Израилем после взрывов на ядерном объекте в Натанзе, после паралича нефтехимического комбината в Бушере, после пожара на заводе по производству центрифуг для обогащения урана в Карадже, после вывода из строя компьютеризованных систем в штаб-квартире Иранского ядерного агентства?.. Неужели аятолла Хаменеи и шефы САВАК не знали, кто на самом деле стоял за этими ударами – очень болезненными и крайне унизительными для политического режима, армии и спецслужб Исламской Республики?
И если Цви Барель прав в своих предположениях, то что именно заставило руководство Ирана, дополнившего сталинскую доктрину «Воевать на чужой территории» фразой «…чужими руками» (вчерашние переговоры президента Раиси с Николом Пашиняном – еще одна тому иллюстрация), отказаться от услуг прокси и с открытым забралом выйти на тропу войны с Израилем?
Военное преимущество Ирана?
А может быть, все же наличие сильных союзников у Ирана? Стратегическая инициатива Ирана? Со всей очевидностью - нет! Единственный козырь Ирана в вооруженном противостоянии с Израилем – это «шиитский полумесяц» на границах Еврейского государства с Ливаном, Сирией и сектором Газы, в поддержании которого Исламская Республика, которая испытывает колоссальные экономические проблемы, тратит ежегодно миллиарды долларов.
Если правы те, кто прогнозирует открытое противостояние Ирана с Израилем, объяснить это можно лишь неготовностью (или нежеланием) сателлитов Исламской Республики и, в первую очередь, ливанской «Хизбаллы» выполнять задачи, которые ставит перед ними Тегеран. Подтверждение тому – пятнадцать лет относительного затишья на ливано-израильской границе. Как известно, «Хизбалла» располагает на данный момент 150 тысячами современных ракет, значительная часть которых покрывает любую точку на территории Израиля.
Тем не менее лидер ливанских шиитов, шейх Хасан Насралла, много лет скрывающийся от агентов ШАБАКа в подземных бункерах, явно не желает быть заложником в стратегических играх Тегерана, поскольку ясно отдает себе отчет: угроза начальника Генштаба ЦАХАЛа Авива Кохави вернуть Ливан в каменный век после первого же ракетного залпа «Хизбаллы» по Израилю – это не просто метафора…
Вместо резюме
Суммируя комментарии и аналитические выводы, вызванные интервью министра обороны Бенни Ганца, можно предположить, что:
- Даже если Иран действительно изменил стратегию и перешел к прямой конфронтации с Израилем (что покажет ближайшее будущее), урон, который может быть нанесен израильской стороне, вряд ли выйдет за те самые «красные линии», которые обе стороны признают по умолчанию.
- В свою очередь Израиль, которому, несмотря на серию эффективных ударов по инфраструктуре Исламского Государства, так и не удалось полностью устранить угрозу создания режимом аятолл ядерного оружия, скорее всего воздержится от прямой конфронтации с Ираном. Судя по всему, новое правительство не будет в отличие от кабинета Нетанияху вставлять палки в колеса Белого Дома и дождется завершения переговоров по возвращению Ирана к ядерной сделке. Благодарностью за понимание и терпение стала поддержка, которую Джо Байден официально выразил Израилю после нападения Ирана на корабль Merser Street.
- Вероятность полномасштабной войны в регионе может быть достаточно высокой лишь в том случае, если политическое руководство Израиля сочтет условия ядерной сделки с Ираном недостаточными для гарантий полной безопасности Еврейского государства и не сумеет убедить в этом администрацию Белого Дома, без согласия которой прямая атака Израиля на ядерные объекты Ирана представляется проблематичной.
И последнее. Как и следовало ожидать, реакция Ирана на интервью Ганца была оперативной. «Израильский режим снова грубо угрожает Ирану военными действиями, беззастенчиво попирая международное право, - заявил вчера вечером пресс-секретарь МИД ИРИ Саид Хатибзаде. – Мы говорим со всей ясностью: любое глупое действие против Ирана будет встречено жесткой реакцией. Не стоит нас испытывать».
Хочется верить, что реакция Хатибзаде – часть все той же игры, по неписанным правилам которой и Иран, и Израиль умудряются сохранять свои лица только потому, что не идут друг против друга с открытым забралом. В противном случае придется вновь вспоминать пророчество Джона Фитцджеральда Кеннеди – «Либо человечество покончит с войной, либо война – с человечеством». На Ближнем Востоке оно звучит особенно актуально.