Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Иерусалим 20:42

На протяжение последних двадцати лет политические лидеры и пресса внедряли в сознание граждан Израиля неизбежность полномасштабной войны с Ираном. Стоит ли после этого удивляться, что сегодня рядовые израильтяне воспринимают её как пророчество ортодоксов о приходе Мессии - все верят, но никто толком не ждет… Потому и заявление обычно сдержанного на слова и эмоции Бенни Ганца о готовности ЦАХАЛа атаковать Иран, опубликованное на первых полосах ведущих газет мира, в самом Израиле прошло, что называется, «вторым экраном»: израильтян сегодня волнуют четвертая волна COVID-19, обещанное увеличение пособий по старости и надежды на золотую медаль Линой Ашрам в олимпийском турнире по художественной гимнастике. Справедливости ради отмечу, что угроза Ганца, взбудоражившая как врагов, так и союзников Израиля, была, по сути, вырвана из контекста, что в последнее время позволяют себе даже авторитетные издания. Отвечая на вопрос корреспондента Ynet (электронная версия газеты «Едиот Ахронот») готов ли Израиль к атаке на Иран, Ганц коротко ответил: «Да!» И только несколько изданий (и Haqqin.az среди них) опубликовали следующий вопрос корреспондента: «Вы склоняетесь к мнению о необходимости военных действий против Ирана?», на что израильский министр ответил: «Мы все время должны находить баланс между нашими дипломатическими и стратегическими попытками в мире, ибо нельзя превращать Иран в исключительно израильскую проблему, это проблема всего мира…» Короче, трактовать слова Ганца как готовность Израиля напасть на Иран – это уже чисто теория конспирации. Да и вообще, цитата Ганца о противостоянии с Ираном звучит, скорее, как заявление главы МИД, а не министра обороны.

Так что же, все-таки, происходит? До недавнего нападения на принадлежащий Израилю корабль Merser Street в Оманском заливе (военная разведка уже представила доказательства прямой причастности Ирана к этой атаке), «война между войнами», как называют в Израиле многолетнее силовое противостояние с Ираном, велась в целом по одному сценарию: в ответ на сотни покушений, взрывов и актов саботажа на иранских ядерных объектах, нападения хакеров на иранские электростанции и компьютерные системы железных дорог, бомбардировки с воздуха иранских форпостов в Сирии и прочее, которые Израиль неизменно отрицал, Иран, тоже дистанцируясь, отвечал ударами по Еврейскому государству силами шиитских прокси в Ливане, Сирии и секторе Газы. Как ни парадоксально, но именно таким образом, ведя «войну между войнами» и не переступая пределы, скорее всего, согласованных «красных линий», Израиль и Иран на протяжение долгих лет отдаляли от себя полномасштабную войну, в которой, несмотря на тотально-взаимное идеологическое невосприятие, ни одна из сторон не заинтересована. Тем не менее по мнению аналитиков, три атаки на израильские суда в Персидском заливе за последние три месяца – верный признак того, что Иран решил сменить стратегию и нацелился на нанесение по Израилю прямых ударов. «Полагаю, нападения Ирана на израильские объекты, - пишет авторитетный военный обозреватель газеты «Гаарец» Цви Барель, — это не просто еще один удар, которыми периодически обмениваются конфликтующие стороны. Это – начало войны. И неизвестно, как Иран поведет себя дальше. Потому что избранный Израилем способ противоборства как на ядерной, так и на сирийско-ливанской аренах подталкивает Тегеран к ответным действиям…»

Следуя логике Цви Бареля, хочется спросить: почему же тогда Иран не применил эти «ответные действия» в январе 2018 года, когда агенты Моссада вывезли на грузовиках из-под носа иранской контрразведки 55 тысяч секретных файлов о программе развития ядерного оружия «Проект Амад»? Или в январе 2020 года, когда был убит главнокомандующий КСИР генерал Касем Сулеймани? Или, наконец, в ноябре 2020 года, после ликвидации в тридцати километрах от Тегерана «отца» иранской ядерной программы Ирана Мохсена Фахризаде? Почему режим аятолл не начал войну с Израилем после взрывов на ядерном объекте в Натанзе, после паралича нефтехимического комбината в Бушере, после пожара на заводе по производству центрифуг для обогащения урана в Карадже, после вывода из строя компьютеризованных систем в штаб-квартире Иранского ядерного агентства?.. Неужели аятолла Хаменеи и шефы САВАК не знали, кто на самом деле стоял за этими ударами – очень болезненными и крайне унизительными для политического режима, армии и спецслужб Исламской Республики? И если Цви Барель прав в своих предположениях, то что именно заставило руководство Ирана, дополнившего сталинскую доктрину «Воевать на чужой территории» фразой «…чужими руками» (вчерашние переговоры президента Раиси с Николом Пашиняном – еще одна тому иллюстрация), отказаться от услуг прокси и с открытым забралом выйти на тропу войны с Израилем? Военное преимущество Ирана? А может быть, все же наличие сильных союзников у Ирана? Стратегическая инициатива Ирана? Со всей очевидностью - нет! Единственный козырь Ирана в вооруженном противостоянии с Израилем – это «шиитский полумесяц» на границах Еврейского государства с Ливаном, Сирией и сектором Газы, в поддержании которого Исламская Республика, которая испытывает колоссальные экономические проблемы, тратит ежегодно миллиарды долларов. Если правы те, кто прогнозирует открытое противостояние Ирана с Израилем, объяснить это можно лишь неготовностью (или нежеланием) сателлитов Исламской Республики и, в первую очередь, ливанской «Хизбаллы» выполнять задачи, которые ставит перед ними Тегеран. Подтверждение тому – пятнадцать лет относительного затишья на ливано-израильской границе. Как известно, «Хизбалла» располагает на данный момент 150 тысячами современных ракет, значительная часть которых покрывает любую точку на территории Израиля.