Следственный комитет Армении: «Азербайджанцы не похищали ребенка в селе Шурнух»

Сообщения о том, что в Шурнухе похитили ребенка, не соответствуют действительности, сказал Sputnik Армения пресс-секретарь СК Армении Вардан Тадевосян.

Как сообщает Спутник Армении, ранее глава партии "Свободная родина" Андреас Гукасян заявил, что в январе-феврале из села Шурнух азербайджанцы выкрали ребенка, подвергли сексуальному насилию, после чего вернули в село.

"Я поговорил с нынешним и прежним главами управления СК по Сюнику. Они сообщили, что такой информации у них нет, уголовного дела также нет, это просто слухи", — сказал Тадевосян.

Sputnik Армения побеседовал также со старостой села Шурнух Акопом Аршакяном. Он также опроверг эту информацию и призвал не верить подобным слухам.

"Ничего такого не было. Я бы узнал одним из первых, случись такое. Некрасиво на таком пиариться", — сказал Аршакян.