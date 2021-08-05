Армянские солдаты пойдут в атаку с «Нерушимым братством»

Около 800 военнослужащих из шести стран примут участие в учении миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2021", которое состоится в ноябре в Казани, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа ВС России.

"Накануне военные делегации из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана провели рекогносцировку места практических действий, определили состав сил и средств, которые примут участие в учении. Таким образом, всего в совместных практических действиях примут участие около 800 военнослужащих", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в учении также будет задействовано 90 единиц техники Вооруженных сил РФ, в том числе по два вертолета Ми-24 и Ми-8, самолеты Су-24МР и Су-34. Также в учении примут участие представители других министерств и ведомств стран-участниц ОДКБ.