Израиль и Хизбалла обменялись ракетными ударами

Израиль и Ливан, а если быть точнее в политических формулировках, Хизбалла обменялись ракетными ударами.

Особую обеспокоенность относительно сложившейся ситуации выразил на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Мы обеспокоены эскалацией в последние дни - ракетными обстрелами территории Израиля и ответными артиллерийскими и авиационными ударами. Ливан не может позволить себе еще один кризис".

Ранее ВВС Израиля нанесли удары по южноливанским районам Аркуб и Хасбая, откуда в пятницу были выпущены реактивные снаряды по северной территории еврейского государства. Одновременно артиллерия ведет огонь по высотам Кфар-Шуба поблизости от оккупированных ферм Шебаа.