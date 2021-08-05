ООН обратилась к Армении и Азербайджану

ООН призывает Азербайджан и Армению в сдержанности в свете продолжающихся столкновений на границе двух стран. Об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, передает ТАСС.

"Мы продолжаем настоятельно призывать стороны к сдержанности, воздерживаться от действий, ведущих к росту напряженности, и решать возникающие вопросы в процессе диалога", — сказал он.

Напомним, что в последние дни Вооруженные силы Армении регулярно нарушают режим прекращения огня и провоцируют азербайджанскую армию на ответные действия с целью подавления огня противника.