Сын шаха Пехлеви: «Я – республиканец. Но иранцы сами должны решить свою судьбу»

Вместе с тем, по его словам, США должны пойти на диалог с иранской оппозицией: «Мы не против диалога Запада с Исламской Республикой. Вам важно поддерживать отношения ради дипломатии. Мы это понимаем. Но глупо думать, что те, кто считается частью проблемы, предложат вам решение этой самой проблемы».

«Я не поддерживаю идею свержения власти в Иране армией США». Как сообщает haqqin.az, об этом в интервью Agence France-Presse заявил проживающий в эмиграции и считающийся наследником престола сын свергнутого иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви.

Рeза Пехлеви отметил, что восстановление 2500-летней монархии в Иране не входит в его приоритеты. Он подчеркнул, что по своей природе является республиканцем: «Иранцы сами должны решить, нужно ли им в борьбе принять трон - не как наследство, а как символ...»

Пехлеви сказал, что надеется на скорое проведение конференции иранской оппозиции: «В конечном итоге должно быть принято решение о созыве учредительного собрания демократических сил Ирана».

Наследник иранского престола обвинил нового президента Ирана в кровавых преступлениях, подчеркнув, что Раиси причастен к массовому убийству представителей левых сил в 1988 году.

«Пехлеви также назвал участие официального представителя Евросоюза в инаугурации Раиси «ударом в спину», отметив, что данный шаг означает легитимизацию нового президента Исламской Республики.