Саакашвили: Путин препятствует моему возвращению в Грузию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, президент России Владимир Путин препятствует его возвращению в Грузию. С этим заявлением политик выступил на своей странице в Facebook.

Саакашвили выразил уверенность, что его возвращение в Тбилиси даст толчок новому бурному развитию страны.

Экс-президент сетует на ухудшение социального положения в своей стране в последние годы.

Он также пообещал бороться до конца. После прихода к власти, Саакашвили планирует улучшить отношения Тбилиси со всеми соседними странами.

Напомним, что 2 октября в Грузии пройдут выборы в органы самоуправления. Оппозиционная партия "Единое национальное движение", созданная Саакашвили, также примет участие в выборах.