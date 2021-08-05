Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 22:16

Как и следовало ожидать, достижение прочного мира, открытие транспортных коридоров и восстановление экономических отношений между Азербайджаном и Арменией на некоторое время откладывается. А «некоторое время» - чрезвычайно растяжимое понятие и может означать как «2 дня», так и «30 лет»… Стороны снова обмениваются жесткими заявлениями, в том числе и по принципиально важным транспортным вопросам. Армения жалуется всему миру, что Азербайджан не предоставляет ей транзитный коридор, не учитывая, однако, что было бы странно, если бы в этой ситуации Баку бежал впереди паровоза. Ведь несмотря на переговоры и официальный оптимизм, Зангезурский коридор пока не открыт и нет никаких данных, когда это может произойти.

В общем, поствоенное мирное согласование разного рода проблем увязло, что, пожалуй, мало кого удивляет. Безусловно, все на Южном Кавказе хотели бы видеть армяно-азербайджанские противоречия завершившимися и отданными на откуп историкам. Но иллюзий, что преодолеть их можно будет запросто, ни у кого не было. Такое само собой, без усилий и многосторонних мер не происходит, тем более в ситуации, когда одной из сторон придется соглашаться на совершенно невыносимый, немыслимый с точки зрения ее национальной идентичности моральный компромисс – отказаться от территориальных притязаний взамен на экономическую выгоду. Мало у какой нации подобное прошло бы бесстрастно, а уж у армян, для которых земля – это краеугольный камень самого факта их существования на свете, в последнюю очередь. Так что с самого начала было очевидно, что путь к примирению будет долгим и болезненным. В последние дни на армяно-азербайджанской границе снова звучат выстрелы – на этот раз столкновения локальные, с участием минимального количества военных. Тем не менее впервые после ноября 2020 года армяне и азербайджанцы снова стреляют друг в друга.

Такого рода периодические обострения – наглядный признак формирования, а в данном случае продолжения так называемого «замороженного конфликта», суть которого состоит в том, что проигравшая сторона не принимает результатов войны, демонстрирует несогласие с ними, но при этом благоразумно воздерживается от попытки реванша – понимая, что новая война приведет только лишь к новых потерям. В целом ничего нового тут нет – перманентные обострения и периодические взаимные обстрелы стали обыденным явлением сразу же после соглашения о прекращении огня в 1994-м. Как правило, никаких далеко идущих замыслов за этими акциями нет – в худшем случае, это импровизация местных командиров, в лучшем – попытка недовольной стороны продемонстрировать свое сопротивление реальности. Вместе с тем для проигравшей стороны такая демонстрация очень важна, так как она подает обществу сигнал – мы не смирились, мы будем готовиться и ждать подходящего случая. Не факт, что кто-то действительно на что-то рассчитывает – скорее всего, это не более чем послание как своим, так и чужим, особенно актуальное на фоне попыток открыть транспортные коридоры, о чем заговорили слишком уже активно. При этом совершенно очевидно, что согласие Армении на масштабное сотрудничество с Баку и Анкарой в Ереване расценивают исключительно как полную и безоговорочную капитуляцию. Но одно дело проиграть войну, и совсем другое признать это официально - на это никто не хочет идти. Стрельба на границе Азербайджана и Армении на некоторое время поставила точку в этих дебатах – когда стороны обстреливают друг друга, ни о каком автомобильном или железнодорожном движении нет и речи.