Выстрелами в Азербайджан Пашинян дает Армении сигнал: мы не смирились главная тема
Как и следовало ожидать, достижение прочного мира, открытие транспортных коридоров и восстановление экономических отношений между Азербайджаном и Арменией на некоторое время откладывается. А «некоторое время» - чрезвычайно растяжимое понятие и может означать как «2 дня», так и «30 лет»…
Стороны снова обмениваются жесткими заявлениями, в том числе и по принципиально важным транспортным вопросам. Армения жалуется всему миру, что Азербайджан не предоставляет ей транзитный коридор, не учитывая, однако, что было бы странно, если бы в этой ситуации Баку бежал впереди паровоза. Ведь несмотря на переговоры и официальный оптимизм, Зангезурский коридор пока не открыт и нет никаких данных, когда это может произойти.
В общем, поствоенное мирное согласование разного рода проблем увязло, что, пожалуй, мало кого удивляет. Безусловно, все на Южном Кавказе хотели бы видеть армяно-азербайджанские противоречия завершившимися и отданными на откуп историкам. Но иллюзий, что преодолеть их можно будет запросто, ни у кого не было. Такое само собой, без усилий и многосторонних мер не происходит, тем более в ситуации, когда одной из сторон придется соглашаться на совершенно невыносимый, немыслимый с точки зрения ее национальной идентичности моральный компромисс – отказаться от территориальных притязаний взамен на экономическую выгоду.
Мало у какой нации подобное прошло бы бесстрастно, а уж у армян, для которых земля – это краеугольный камень самого факта их существования на свете, в последнюю очередь. Так что с самого начала было очевидно, что путь к примирению будет долгим и болезненным.
В последние дни на армяно-азербайджанской границе снова звучат выстрелы – на этот раз столкновения локальные, с участием минимального количества военных. Тем не менее впервые после ноября 2020 года армяне и азербайджанцы снова стреляют друг в друга.
Такого рода периодические обострения – наглядный признак формирования, а в данном случае продолжения так называемого «замороженного конфликта», суть которого состоит в том, что проигравшая сторона не принимает результатов войны, демонстрирует несогласие с ними, но при этом благоразумно воздерживается от попытки реванша – понимая, что новая война приведет только лишь к новых потерям.
В целом ничего нового тут нет – перманентные обострения и периодические взаимные обстрелы стали обыденным явлением сразу же после соглашения о прекращении огня в 1994-м. Как правило, никаких далеко идущих замыслов за этими акциями нет – в худшем случае, это импровизация местных командиров, в лучшем – попытка недовольной стороны продемонстрировать свое сопротивление реальности.
Вместе с тем для проигравшей стороны такая демонстрация очень важна, так как она подает обществу сигнал – мы не смирились, мы будем готовиться и ждать подходящего случая.
Не факт, что кто-то действительно на что-то рассчитывает – скорее всего, это не более чем послание как своим, так и чужим, особенно актуальное на фоне попыток открыть транспортные коридоры, о чем заговорили слишком уже активно. При этом совершенно очевидно, что согласие Армении на масштабное сотрудничество с Баку и Анкарой в Ереване расценивают исключительно как полную и безоговорочную капитуляцию.
Но одно дело проиграть войну, и совсем другое признать это официально - на это никто не хочет идти.
Стрельба на границе Азербайджана и Армении на некоторое время поставила точку в этих дебатах – когда стороны обстреливают друг друга, ни о каком автомобильном или железнодорожном движении нет и речи.
Однако, как это было много-много раз до этого, локальные столкновения скоро прекратятся, сигнал будет принят как армянским обществом, так и азербайджанским правительством, и вывод будет сделан соответствующий – время для дружбы и сотрудничества пока не настало.
Вряд ли мы увидим какое-либо серьезное развитие конфликта – несмотря на то, что в Ереване заявили о мобилизации резервистов, там тут же пояснили, что эта мобилизация плановая и она никак не связана с нынешним обострением. Но и это в своем роде сигнал, послание – мы не смирились, не сдались, в случае чего - готовы воевать.
Настоящая, масштабная война сегодня никому не нужна – Азербайджану потому, что Баку все свои задачи выполнил и у него нет никакой мотивации начинать новую битву с совершенно непонятными целями. Не нужна война сейчас и Армении – она бы, конечно, рада была попытаться что-то вновь отвоевать, но в нынешней как политической и международной, так и военной ситуации это было бы самоубийством. Никаких шансов отбить потерянные территории у Армении нет и вряд ли кто-то об этом сегодня серьезно задумывается.
Первая карабахская война продолжалась более двух лет, и военные победы обошлись Армении почти в 6000 жизней. Тогда, в начале 90- х годов, когда боевой и национальных дух этой страны был на подъеме, в Азербайджане, напротив, царили смута, конфликт всех против всех, да еще и Москва была на стороне Армении. И даже в такой ситуации война продлились два года.
Сейчас, после военного триумфа Азербайджан переживает подъем национального духа и единства, а Армению, наоборот, раздирают внутренние противоречия. Так что о каких шансах для нее вернуть хотя бы километр территорий, потерянных осенью прошлого года, может идти речь? Возможности, прямо скажем, менее чем нулевые. То, что в 90-е потребовало двух лет сражений и 6000 погибших солдат, сегодня просто неосуществимо.
В армянском руководстве это прекрасно понимают – сигналы собственному населению могут быть посланы какие угодно и отказываться от переговоров можно до бесконечности, однако попытки снова менять границы - смерти подобны.
Соответственно, у нынешних столкновений на армяно-азербайджанской границе нет никаких перспектив перерасти в полноценную войну…