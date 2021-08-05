Путин заговорил, как Ленин: «Рабочий класс – это политическая сила России»

"У нас давно это повелось, все время говорили, что рабочий класс у нас - ведущая политическая сила. Это было советским штампом, но на самом деле так оно и есть. Просто суть рабочих профессий меняется", - заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками и строителями нового завода сухих строительных смесей "Цемикс" в Башкирии.

По его словам, в рабочих специальностях трудятся люди разного уровня компетенции, "но в целом тенденция к усложнению рабочих профессий". "Современный рабочий не может эффективно функционировать без инженерных навыков. Сегодня рабочие работают в сфере и искусственного интеллекта, и больших данных, работают и с беспилотной техникой. Работа становится все более сложной и все более интересной", - добавил Путин.