США отказались от идеи карантина. Экономика и школы будут работать

США не планируют заново закрывать экономику и приостанавливать занятия в школах из-за распространения штамма COVID-19 "дельта", сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Сейчас не март 2020 года и даже не январь 2021 года. Мы не собираемся возвращаться к закрытию нашей экономики или школ. Наша страна значительно сильнее, чем была.

Псаки добавила, что распространение штамма "дельта" не отразилось на американской экономике, но в администрации не исключают возможности сбоев в "цепочках поставок", в том числе из-за ситуации в других странах.