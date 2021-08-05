Со смертью Арины Гинзбург завершилась история русского литературного Парижа
В Париже скончалась известная журналистка и правозащитница Арина Гинзбург. Как написал ее сын, со смертью Арины уходит история русского литературного Парижа.
В 1980 году Арина Гинзбург была вынуждена уехать из СССР вслед за высланным ранее мужем Александром Гинзбургом. Жила в Париже. Работала заместителем главного редактора газеты "Русская мысль" (1980–1997), европейским корреспондентом радиостанции "Голос Америки" (1982–1990).
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