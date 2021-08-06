Бразилия получит статус «партнера НАТО»

Власти США предложили Бразилии поддержку в получении статуса глобального партнера НАТО.

Предложение было передано 5 августа в столице Бразилиа в ходе встречи помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с главой минобороны Бразилии Уолтером Соузой Брага Нету. Об этом сообщает АР.

Получение Бразилией статуса глобального партнера НАТО позволит бразильским военным на более выгодных условиях приобретать вооружения у стран альянса и участвовать в программах подготовки армейских кадров. Кроме того, страны, обладающие таким статусом, в случае военного конфликта могут быть приглашены к участию в нем на стороне НАТО, хотя и имеют право отказаться. Членами глобального партнерства военного альянса являются Австралия, Афганистан, Ирак, Колумбия, Монголия, Новая Зеландия, Пакистан, Республика Корея и Япония.