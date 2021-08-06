Грецию не могут потушить
Пожарные борются со 154 природными пожарами в Греции, где за последние сутки образовалось 98 очагов возгораний.
Об этом говорится в экстренном сообщении правительства Греции.
Пожарные борются со 154 природными пожарами в Греции, где за последние сутки образовалось 98 очагов возгораний.
Об этом говорится в экстренном сообщении правительства Греции.
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