«Израиль не пойдет на прямое военное столкновение с Ираном, так как прекрасно понимает, что внешняя угроза может консолидировать иранский народ вокруг власти. Израиль, как это было в прошлом, будет повышать давление на Иран, и, как обычно, Тегеран будет совершать грубейшие ошибки и опрометчивые шаги во внешней политике», - сказал в интервью haqqin.az иранский политолог Таха Кермани, комментируя заявление министра обороны Израиля Бени Ганца о готовности Тель-Авива нанести удар по Ирану, чтобы остановить его агрессию и ядерную программу.

Новый всплеск напряженности между Ираном и Израилем произошел после атаки беспилотника на израильский танкер Mercer Street, который следовал в международных водах через северную часть Аравийского моря. В результате атаки погибли два человека. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «на основе имеющейся информации» США пришли к выводу, что эту атаку совершил Иран, использовав оснащенный взрывчаткой беспилотник - «смертоносное средство, которое он все чаще применяет в регионе». «Мы работаем с нашими партнерами над нашими следующими шагами, консультируемся с правительствами стран региона и за его пределами об уместных ответных мерах, которые последуют», – предупредил Блинкен.

Иранский политолог также придерживается мнения, что атака на израильское судно – дело рук Тегерана, называя это предупреждением Западу.

«Чтобы понять смысл меседжа Тегерана, - отмечает он, - необходимо проследить события в иранской политической элите, происходившие в последние две недели. На презентации нового президента Ирана Ибрагима Раиси духовный лидер Али Хаменеи обещал новому главе правительства свою всемерную поддержку. До сих пор рахбар не афишировал симпатии избранным президентам, а только констатировал, что будет наблюдать за исполнением правительством возложенных на него обязанностей. Тегеран до поры до времени демонстрировал Западу видимость борьбы во власти между «реформаторами» и «консерваторами», что давало возможность условным «реформаторам» вести с Западом торг вокруг ядерной программы - мол, примите наши условия, а не то у нас придут к власти консерваторы и ядерная сделка сорвется. И зачастую западные политики попадались на эту уловку и соглашались на длительные обсуждения, а Иран вновь выигрывал время. Однако после победы Раиси игра в «хорошего» и «злого» полицейского закончилась. Есть консолидированная политическая власть, сформированная из радикальных сил в Иране. За последние две недели на самом высшем уровне было заявлено, что «КСИР необходимо предпринять радикальные действия». Проиранским силам на Ближнем Востоке обещано оказать еще большую поддержку, в частности, шиитское ополчение в Афганистане получило благословение на активную борьбу. Вместе с тем Иран провоцирует прекращение переговоров по ядерной сделке в Вене в надежде, что его условия будут приняты».