В мире заговорили еще об одном вирусе летучих мышей – вирусе Марбург
Случай подозрения на заражение редким вирусом Марбург, вызывающим тяжело протекающее заболевание - геморрагическую лихорадку Марбурга - впервые был выявлен в Гвинее, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Возможный случай заражения вирусом был проверен в двух гвинейских лабораториях. Теперь власти решили отправить образец в Сенегал для подтверждения заражения вирусом Марбург. Кроме того, власти распорядились проверить возможное заражение вирусом у контактов человека с подозрением на заражение вирусом и усилить контроль за районом, где был обнаружен подозрительный случай.
Вирус Марбург является редким заболеванием с высокой смертностью, не имеющим специального противовирусного лечения. Естественными хозяевами марбургского вируса считаются Rousettus aegypti, плодоядные летучие мыши из семейства Pteropodidae. Марбургский вирус передается людям от летучих мышей и распространяется путем передачи от человека к человеку. Инкубационный период вируса варьируется в пределах от 2 до 21 дня. Болезнь начинается внезапно с появления высокой температуры, сильной головной боли и тяжелого недомогания. Характерным признаком являются мышечные боли. На третий день появляются тяжелая водянистая диарея, боли и колики в области живота, тошнота и рвота. В летальных случаях заболевания смерть чаще всего наступает через 8-9 дней после появления симптомов, и ей обычно предшествуют тяжелая кровопотеря и шоковое состояние.