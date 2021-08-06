Эльнур Мамедов, отдел экономики 00:44

В беседе с журналистами глава Центробанка Эльман Рустамов заявил, что международные рейтинговые агентства обновили рейтинги Азербайджана и повысили их на несколько уровней. Но инвестиционный рейтинг страны в скором времени еще больше восстановится. Да, Азербайджан уверенно восстанавливает мощь своей экономики, которая сильно пострадала от пандемии коронавируса. Главный банкир страны уже прогнозирует рост профицита в счете текущих операций платежного баланса по итогам текущего года до 3,1 млрд долларов или 6,5% ВВП, При этом он ставит условие: если среднегодовая цена на нефть составит 65 долларов за баррель. Но позади уже семь месяцев, а мировые цены значительно превышают этот показатель и, несмотря на всю их волатильность, проявляют тенденцию к росту. Но положительное влияние на платежный баланс оказывает также и рост ненефтяного экспорта. И в результате общего оживления экономики денежная база в стране выросла с начала года на 5,6%.

Еще один интересный момент. Главный банкир, в отличие от прежних лет, уверенно заявляет, что еженедельная волатильность цен на нефть не может влиять на курс национальной валюты - маната. Общие валютные резервы позволяют избежать колебаний курса валюты, и этот процесс будет продолжаться как минимум до конца года. В Азербайджане сложилась устойчивая макроэкономическая стабильность. Действительно, стратегические валютные резервы страны сегодня оцениваются в 52,2 млрд долларов, вплотную приблизившись к рекордному уровню в 53,7 млрд долларов, который был зарегистрирован на начало октября 2014 года. Причем, рост этих резервов не смогла остановить даже свалившаяся на голову человечества страшная пандемия. Рост резервов наблюдается и с начала текущего года, только валютные резервы самого Центробанка с начала года увеличились на 2% - до 6,5 млрд долларов. Но ведь есть в запасе еще основной держатель валютных резервов – Нефтяной фонд. И вовсе не случайно покупка наличной инвалюты банками на протяжении последних четырех месяцев превышает объем ее продажи. Так, за первое полугодие текущего года местные банки продали в общей сложности валюту на сумму 196 млн долларов. Спрос превысил предложение лишь в ходе 87% проведенных аукционов. А это свидетельствует, что на местном валютном рынке сложилось равновесие, что также поддерживает стабильность курса, являющуюся основным фактором ценообразования. То есть сдерживает инфляцию. А главный банкир считает, что предложение на валютном рынке до конца 2021 года будет превышать спрос. При такой ситуации уже у Госнефтефонда возникнут сложности с продажей валюты на аукционах в полном объеме для выполнения планового задания по трансфертам в госбюджет. Фонду и Центробанку придется изыскивать новые пути для решения этой сложной задачи, но население и бизнес не будут испытывать валютный голод. Трудно после всего этого оппонентам правительства обвинять госструктуры в том, что они не воспользовались возможностями для восстановления экономики. А восстановление темпов роста экономики сопровождается улучшением международных рейтингов, что, в свою очередь, повышает инвестиционную привлекательность страны. Это сегодня очень нужно правительству – без привлечения крупномасштабных инвестиций трудно будет восстановить освобожденные от армянской агрессии территории, превращенные оккупантами в сплошные руины и минные поля.