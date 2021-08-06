В предпоследний день Олимпиады в Токио начались соревнования групповых команд по художественной гимнастике.

Общий результат – 74,350. Наша группа заняла в квалификации 10-е место.

Команда Азербайджана в составе Зейнаб Гумматовой, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой, Нармины Самедовой и Елизаветы Лузан за упражнение с пятью мячами получила оценку 36,700 балла и занимает в квалификации многоборья 10-е место.

В эти минуты идет вторая часть квалификации, где спортсменки выступают с тремя обручами и двумя парами булав.

Стоит отметить, что групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике – единственная на нынешней Олимпиаде, представляющая нашу страну в командных соревнованиях.