Групповая команда Азербайджана выступила на Олимпиаде в Токио обновлено
Во втором упражнении команда Азербайджана набрала 37,650 балла.
Общий результат – 74,350. Наша группа заняла в квалификации 10-е место.
* * * 06:38
В предпоследний день Олимпиады в Токио начались соревнования групповых команд по художественной гимнастике.
Команда Азербайджана в составе Зейнаб Гумматовой, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой, Нармины Самедовой и Елизаветы Лузан за упражнение с пятью мячами получила оценку 36,700 балла и занимает в квалификации многоборья 10-е место.
В эти минуты идет вторая часть квалификации, где спортсменки выступают с тремя обручами и двумя парами булав.
Стоит отметить, что групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике – единственная на нынешней Олимпиаде, представляющая нашу страну в командных соревнованиях.