В Турции заявили о почти потушенных пожарах

Большинство лесных пожаров в провинции Анталья на юге Турции локализованы, исключение составляет лишь район Ибради, заявил накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в городе Манавгат (провинция Анталья).

По словам турецкого министра, власти страны под руководством президента Эрдогана предпринимают интенсивные усилия по ликвидации последствий стихийного бедствия, передает Anadolu.

Чавушоглу сообщил также, что в Турцию направляется очередная группа пожарных из Азербайджана. По словам министра, 40 пожарных машин и 162 сотрудника МЧС Азербайджана уже вошли на турецкую территорию через Грузию.

Министр добавил, что Казахстан направит Турции для борьбы с лесными пожарами 2 вертолета и 16 пожарных.