Ирак может подключиться к Зангезурскому коридору

Ирак сможет воспользоваться транспортным потенциалом Зангезурского коридора. Об этом сказал накануне заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев на втором заседании Совместной комиссии между Азербайджаном и Ираком в Баку.

По его словам, освобождение азербайджанских территорий от оккупации открывает в регионе новые возможности.

«Зангезурский коридор соединит Восток с Западом и Ирак также сможет воспользоваться им для грузоперевозок. Уверен, что совместная комиссия сыграет важную роль в расширении сотрудничества между нашими странами. Такие встречи будут способствовать развитию двусторонних отношений. Кроме того, считаю целесообразным проведение и политических консультаций между нашими странами», - сказал Мамедгулиев.

Замминистра иностранных дел Азербайджана подчеркнул, что протокол о сотрудничестве очень важен для дальнейшего развития отношений Азербайджана и Ирака.

Совместная комиссия была создана в соответствии с «Соглашением между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Ирак о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве», подписанным 10 ноября 2010 года в Баку. Первое заседание комиссии состоялось 4 декабря 2013 года в азербайджанской столице.