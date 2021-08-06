Ученые Института глобального здоровья Барселоны (ISGlobal) провели исследование, в результате которого определили срок сохранения антител к коронавирусу. Об этом сообщается на сайте организации, пишет «Лента.ру».

Согласно исследованию, уровни антител IgG после перенесенного коронавируса неодинаковы. Через семь месяцев после инфицирования они либо остаются такими же, либо повышаются. Ученые отметили, что через пять месяцев с момента заражения ковидом у 75% пациентов замечается увеличение антител к инфекции. При этом никаких доказательств повторного заражения исследователи не нашли.

Специалисты также выяснили, что, возможно, существует дополнительная защита от COVID-19, которую обеспечивают антитела к другим коронавирусам, вызывающим простудные заболевания.