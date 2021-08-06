Леонид Швец, автор haqqin.az 10:27

Один из ведущих глобальных информационно-деловых ресурсов Business Insider вышел с большим материалом, посвященным оборонной промышленности Турции. В нем обращается внимание, насколько страна становится заметным игроком на мировом рынке оружия, и анализируются причины, почему это происходит. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, отслеживающего динамику рынка вооружений, Турция сейчас входит в тройку наиболее быстро растущих стран-экспортеров оружия. С 2015 года объем ее оружейного экспорта вырос на 86%. За это время Турция поднялась на шесть позиций в рейтинге крупнейших мировых экспортеров оружия на 13-е место, а по импорту спустилась с шестого на двадцатое.

Причины этого заключаются как в общем росте, как количественном, так и качественном, турецкой экономики, так и в том, что ее особая позиция по ряду важных вопросов приводит к разногласиям с партнерами по НАТО и вынуждает рассчитывать в первую очередь на собственные силы, в том числе и в военной сфере. А с учетом сложной военно-политической обстановки, в которой находится Турция, страна требует повышенного внимания к состоянию и боеготовности вооруженных сил. Так, Турция ведет непрерывную борьбу у своих южных границ с вооруженными подразделениями Курдской рабочей партии. В сирийской провинции Идлиб приходится иметь дело с проасадовскими шиитскими отрядами и их иранскими союзниками. После аннексии Крыма резко выросло военное присутствие России в причерноморском регионе, а ввод ее войск в Сирию эту угрозу увеличил еще больше, Турция не может игнорировать этот факт. В Ираке и Сирии растет военное присутствие Ирана и его прокси. Оказание военной помощи Азербайджану тоже не последняя задача.

В этой ситуации Турция далеко не всегда может и хочет рассчитывать на помощь традиционных европейских и американских союзников, недовольных действиями Анкары против курдов, или ситуацией с правами человека, или приобретением у России зенитно-ракетной системы С-400. В результате стратегические партнеры идут на введение санкций против SSB (Savunma Sanayii Başkanlığı) - правительственного органа, осуществляющего руководство оборонной отраслью Турции. Страну выкинули из совместного проекта по производству истребителя-бомбардировщика F-35, а Германия заморозила программу модернизации танка Leopard 2, стоящего на вооружении в турецкой армии. Это только лишний раз убедило Турцию, что нужно вкладываться в разработку собственных вооружений по самому широкому спектру. Научно-производственная база в стране достаточно развита, поскольку здесь давно выпускалось оружие по иностранным лицензиям. Так, Турция одна из всего пяти стран в мире, получивших разрешение на выпуск знаменитых истребителей F-16.

В июне прошли испытания своей крылатой противокорабельной ракеты Atmaca, причем запуск был осуществлен с борта корвета класса Ada, также разработанного и произведенного в Турции. Своя Atmaca заменит стоящие на вооружении турецкого флота американские ракеты Harpoon. Немецкую винтовку Heckler & Koch G3 заменит собственная MPT-76. На смену американским ударным вертолетам AH-1 Cobra идет свой T129 ATAK. К началу 2023 года войска получат танк Altay турецкого производства. Турки работают над своими фрегатами и легкими авианосцами. В области БПЛА, боевых дронов, страна вообще вышла в законодатели моды. После впечатляющего использования Bayraktar TB2 многие армии мира захотели обзавестись ими. Начато серийное производство более тяжелых дронов Akıncı с грузоподъемностью до 1,5 тонн.