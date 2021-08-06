Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов осмотрел капитально отремонтированный военный госпиталь в Кельбаджарском районе Азербайджане, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Согласно сообщению, в ходе осмотра территории министру обороны доложили, что в госпитале, оснащенном современным медицинским оборудованием, созданы все условия для лечения военнослужащих. Было отмечено, что в военном госпитале есть операционный блок, приемно-диагностическое, терапевтическое, хирургическое, инфекционное, медико-снабженческое отделения, лаборатория, отделения анестезиологии и реанимации, а также столовая, рентгеновский и стоматологический кабинеты.

Затем министр обороны посетил оснащенный современным оборудованием военный медпункт в Лачинском районе Азербайджана, ознакомился с созданными здесь условиями.