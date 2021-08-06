В полуфинале Ирина Зарецкая встретится с китаянкой Гонг Ли, которая заняла 2-е место в группе «B».

В другом полуфинале встретятся Ферьял Абделазиз (Египет) и Софья Берульцева (Казахстан).

Полуфинал с участием Ирины запланирован на 14:20 по бакинскому времени.

* * * 11:53

Ирина Зарецкая одержала уверенную победу в четвертом и заключительном поединке в группе.

Она одолела турчанку Мельтем Ходжаоглу Акъйол – 4:0.

Ирина набрала 6 очков и с 1-го места вышла в полуфинал. Ее соперница определится позже.

Выход в полуфинал означает, что как минимум бронза у Зарецкой уже в кармане. Но, конечно, все мы ждем от Ирины золотой медали.

* * * 10:53

В третьем поединке Ирина Зарецкая уступила Софье Берульцевой из Казахстана со счетом 4:5 и упустила первую строчку в группе.

У казахстанской каратистки 5 очков, а у Ирины – 4.

* * * 10:36

Сегодня на Олимпиаде завершаются соревнования по каратэ.