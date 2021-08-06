Токио-2020: Ирина Зарецкая вышла в полуфинал и встретится с китаянкой фото, обновлено 12:17
В полуфинале Ирина Зарецкая встретится с китаянкой Гонг Ли, которая заняла 2-е место в группе «B».
В другом полуфинале встретятся Ферьял Абделазиз (Египет) и Софья Берульцева (Казахстан).
Полуфинал с участием Ирины запланирован на 14:20 по бакинскому времени.
* * * 11:53
Ирина Зарецкая одержала уверенную победу в четвертом и заключительном поединке в группе.
Она одолела турчанку Мельтем Ходжаоглу Акъйол – 4:0.
Ирина набрала 6 очков и с 1-го места вышла в полуфинал. Ее соперница определится позже.
Выход в полуфинал означает, что как минимум бронза у Зарецкой уже в кармане. Но, конечно, все мы ждем от Ирины золотой медали.
* * * 10:53
В третьем поединке Ирина Зарецкая уступила Софье Берульцевой из Казахстана со счетом 4:5 и упустила первую строчку в группе.
У казахстанской каратистки 5 очков, а у Ирины – 4.
* * * 10:36
Сегодня на Олимпиаде завершаются соревнования по каратэ.
Одной из фавориток в женской весовой категории свыше 61 кг является представительница Азербайджана Ирина Зарецкая. Она уже провела два поединка групповой стадии. В стартовом бою Ирина победила японку Аюми Уекусу (4:1), а затем взяла верх над итальянкой Сильвией Семераро (3:2).
У Ирины 4 очка, и она лидирует в своей группе. На 2-м месте Софья Берульцева из Казахстана, у которой после двух боев 3 очка. В полуфинал из группы выйдут две лучшие каратистки.
В третьем бою Зарецкая встретится как раз с Берульцевой. А завершит групповой турнир она поединком с турчанкой Мельтем Ходжаоглу Акъйол.