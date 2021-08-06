Общенациональный день протеста: французы против санитарных пропусков

Более 150 городов Франции станут в субботу местом проведения манифестаций в день общенационального протеста против новых ограничительных мер, принятых властями в связи с COVID-19. Об этом сообщила радиостанция France Info.

Недовольство населения вызвал принятый на прошлой неделе парламентом и одобренный 5 августа с небольшими изменениями Конституционным советом законопроект, предусматривающий обязательную вакцинацию медицинского персонала и расширение использования санитарных пропусков. Без таких удостоверений теперь невозможно будет посещать кафе, рестораны, крупные супермаркеты, концерты и спектакли.