Общенациональный день протеста: французы против санитарных пропусков
Более 150 городов Франции станут в субботу местом проведения манифестаций в день общенационального протеста против новых ограничительных мер, принятых властями в связи с COVID-19. Об этом сообщила радиостанция France Info.
Недовольство населения вызвал принятый на прошлой неделе парламентом и одобренный 5 августа с небольшими изменениями Конституционным советом законопроект, предусматривающий обязательную вакцинацию медицинского персонала и расширение использования санитарных пропусков. Без таких удостоверений теперь невозможно будет посещать кафе, рестораны, крупные супермаркеты, концерты и спектакли.
Это четвертый за лето день массовых протестов населения Франции против ужесточения санитарных мер.
В большинстве своем нынешние недовольные властями французы - семейные люди, предприниматели, для которых ужесточенный режим пропусков создает препятствия в их работе и каждодневной жизни. Новые правила вступают в силу в ближайший понедельник.
Представитель МВД сообщил Agence France-Presse, что нынешние протесты вызывает у охранного ведомства беспокойство, в частности в связи с вероятностью несанкционированных манифестаций, в том числе в Париже на Елисейских полях и в ближайших к ним кварталах. Всего в столице Франции пройдут четыре санкционированные акции протеста общей численностью не менее чем в 10 тыс. человек.