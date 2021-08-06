Россиянин с COVID заразил сразу 1,5 тысячи человек

В России зафиксирован случай суперраспространения COVID, когда один человек заразил новой инфекцией сразу 1,5 тыс. человек, сообщил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

«В России случай суперсидинга или суперраспространения (superseeding) максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1,5 тыс. человек», – приводит слова эксперта ТАСС.

Семенов пояснил, что по статистике один пациент с коронавирусной инфекцией при инфицировании стандартным вариантом коронавируса заражает от двух до трех человек, при дельта-штамме – от пяти до шести человек, суперраспространитель же может заразить значительно больше среднего числа.