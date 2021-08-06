Месси получил предложение на €1 миллиард

Катарский «Аль-Садд» сделал предложение экс-форварду каталонской «Барселоны» Лионелю Месси, передает 101 Great Goals. Катарцы предлагают нападающему трехлетнее соглашение на €1 млрд.

«Аль-Садд» тренирует Хави, который является бывшим одноклубником аргентинца.

«Барселона» официально объявила, что новый контракт с Месси не будет заключен. Представители «Барсы» утверждают, что причиной невозможного подписания звездного нападающего является потолок зарплат в ла лиге.

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.