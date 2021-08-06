Отдел международной информации и политики 11:41

Как уже сообщал haqqin.az, власти США введут новые санкции против кубинского режима. Однако у Острова Свободы появился могущественный сторонник с другой стороны света. Китай призвал Соединенные Штаты прекратить многолетнюю кампанию санкций против Кубы и пообещал поддержать это коммунистическое государство в условиях нового давления со стороны администрации президента Джо Байдена.

В конце прошлого месяца Госдепартамент объявил о новом раунде санкций против руководства кубинских вооруженных сил, сил безопасности и, совсем недавно, полиции, в ответ на подавление ими протестов, которые вспыхнули в июле из-за реакции правительства на вопиющую ситуацию COVID-19 и ограничений на гражданские свободы. Этот шаг был встречен критикой в Пекине, который обвинил Вашингтон во вмешательстве в дела Гаваны. «Китай решительно выступает против любых попыток произвольного введения односторонних санкций и вмешательства во внутренние дела других стран под предлогом так называемой «свободы», «прав человека» и «демократии», - заявил в среду официальный представитель министерства иностранных дел Китая. - «Недавние санкции США против кубинских институтов и официальных лиц серьезно нарушают основные нормы, регулирующие международные отношения, и еще раз демонстрируют миру типичные двойные стандарты и хулиганство в американском стиле», - добавил пресс-секретарь МИД КНР.

Куба находилась под властью США многие десятилетия. А торговое эмбарго, одно из самых продолжительных в мире, против нее было введено в первые годы холодной войны, когда восстание революционера Фиделя Кастро в 1959 году в итоге принесло коммунизм в островное государство, расположенного всего в 90 милях от побережья Флориды. Спустя более шести десятилетий, ограничения продолжаются после того, как начавшееся робкое сближение, последовавшее при бывшем президенте Бараке Обаме, было отменено его преемником, бывшим президентом Дональдом Трампом. С момента своего прихода к власти Байден, который занимал пост вице-президента при Обаме, тем не менее, продолжил идти по стопам Трампа, к явному разочарованию Китая и немалой части международного сообщества, осудившего такие санкции. «Как всем известно, экономическое, торговое и финансовое эмбарго США серьезно препятствует усилиям Кубы по улучшению уровня своей экономики и жизни людей, а также попирает право кубинского народа на существование и развитие», - заявил представитель министерства иностранных дел Китая. - «Мы призываем США прислушаться к всеобщему призыву международного сообщества, немедленно и полностью отменить санкции и эмбарго против Кубы и немедленно прекратить оправдывать свое грубое вмешательство и попытки дестабилизации внутреннего положения этой страны». Хотя Куба в значительной степени пережила эмбарго, пандемия COVID-19 привела к новым трудностям, которые ударили по экономике. И Пекин попытался вмешаться, чтобы помочь. «Хватит санкций! Правильный путь - поддержать», - заявил представитель МИД Китая. «Недавно Китай и многие другие дружественные страны и международные организации протянули Кубе руку помощи, помогая кубинскому правительству и народу бороться с эпидемией и улучшать условия жизни людей, демонстрируя, что настоящая дружба выдерживает испытание невзгодами».

Издание Newsweek цитирует далее заявление: «Китай будет и дальше реализовывать консенсус, достигнутый лидерами двух стран, углублять китайско-кубинские дружественные отношения и улучшать условия жизни людей, продемонстрировав, что настоящая дружба выдерживает испытание невзгодами». И еще: «Китай продолжит реализацию консенсуса, достигнутого лидерами двух стран, углубит дружественные отношения между Китаем и Кубой и решительно поддержит усилия Кубы по преодолению последствий эпидемии, содействию экономическому развитию и поддержанию социальной стабильности», - добавил пресс-секретарь. Замечания Китая были опубликованы МИД Кубы в социальных сетях вместе с хэштегом «#CubaNoEstaSola» или «#CubaIsNotAlone». Среди других стран, поддерживающих Кубу, есть знакомая группа противников США - критиков внешней политики, включая Россию, Иран, Северную Корею, Сирию и Венесуэлу. Но Кубе предлагают поддержку и помощь Мексика и ряд других латиноамериканских государств, демонстрируя разделение региона по этому вопросу. В то же время несколько других латиноамериканских государств присоединились к США. На прошлой неделе совместное заявление сделали также власти Австрии, Бразилии, Колумбии, Хорватии, Кипра, Чехии, Эквадора, Эстонии, Гватемалы, Греции, Гондураса, Израиля, Латвии, Литвы, Косово, Черногории, Северной Македонии, Польши, Южной Кореи и Украины. «Сегодня демократии по всему миру объединяются, чтобы поддержать кубинский народ, призывая кубинское правительство уважать требования кубинцев о всеобщих правах человека», - говорится в заявлении Госдепартамента США. Госдеп заявил, что будет работать с международным сообществом, чтобы «продолжать оказывать поддержку кубинскому народу в его стремлении реализовать те универсальные права и свободы человека, на которые имеют право все люди». Но даже когда объявлены новые санкции, администрация Байдена еще не заявила о каких-либо выводах в русле своей политики в отношении того, как подходить к Кубе. Байден ранее критиковал подход Трампа, заявив в прошлом году перед выборами, что его политика «нанесла вред кубинскому народу и ничего не сделала для продвижения демократии и прав человека». Но когда его спросили, планировалось ли открыть возможности для поездок на Кубу или разрешить перевод денежных переводов на остров, первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась сообщить о любых потенциальных изменениях в политике. «Я скажу, что по денежным переводам - это сложный вопрос, он требует согласования с экспертами, которые помогут сформировать политику администрации», - сказала Жан-Пьер (кстати, первая темнокожая лесбиянка в администрации Белого дома - ред.). «Итак, по указанию президента Казначейство и Государственный департамент сформируют рабочую группу по денежным переводам, чтобы рассмотреть возможные варианты создания этих каналов». В тот же день Байден отказался обсуждать потенциально открывающееся «окно» для поездок на Кубу, когда об этом его спросил репортер на южной лужайке Белого дома.