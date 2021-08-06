Китай поддержал Кубу и выступил против США наш обзор

Отдел международной информации и политики

Как уже сообщал haqqin.az, власти США введут новые санкции против кубинского режима. Однако у Острова Свободы появился могущественный сторонник с другой стороны света.

Китай призвал Соединенные Штаты прекратить многолетнюю кампанию санкций против Кубы и пообещал поддержать это коммунистическое государство в условиях нового давления со стороны администрации президента Джо Байдена.

В конце прошлого месяца Госдепартамент объявил о новом раунде санкций против руководства кубинских вооруженных сил, сил безопасности и, совсем недавно, полиции, в ответ на подавление ими протестов, которые вспыхнули в июле из-за реакции правительства на вопиющую ситуацию COVID-19 и ограничений на гражданские свободы. 

Этот шаг был встречен критикой в Пекине, который обвинил Вашингтон во вмешательстве в дела Гаваны. 

«Китай решительно выступает против любых попыток произвольного введения односторонних санкций и вмешательства во внутренние дела других стран под предлогом так называемой «свободы», «прав человека» и «демократии», - заявил в среду официальный представитель министерства иностранных дел Китая. - «Недавние санкции США против кубинских институтов и официальных лиц серьезно нарушают основные нормы, регулирующие международные отношения, и еще раз демонстрируют миру типичные двойные стандарты и хулиганство в американском стиле», - добавил пресс-секретарь МИД КНР. 

у Кубы появился могущественный сторонник - Китай

Куба находилась под властью США многие десятилетия. А торговое эмбарго, одно из самых продолжительных в мире, против нее было введено в первые годы холодной войны, когда восстание революционера Фиделя Кастро в 1959 году в итоге принесло коммунизм в островное государство, расположенного всего в 90 милях от побережья Флориды. 

Спустя более шести десятилетий, ограничения продолжаются после того, как начавшееся робкое сближение, последовавшее при бывшем президенте Бараке Обаме, было отменено его преемником, бывшим президентом Дональдом Трампом. 

С момента своего прихода к власти Байден, который занимал пост вице-президента при Обаме, тем не менее, продолжил идти по стопам Трампа, к явному разочарованию Китая и немалой части международного сообщества, осудившего такие санкции. 

«Как всем известно, экономическое, торговое и финансовое эмбарго США серьезно препятствует усилиям Кубы по улучшению уровня своей экономики и жизни людей, а также попирает право кубинского народа на существование и развитие», - заявил представитель министерства иностранных дел Китая. - «Мы призываем США прислушаться к всеобщему призыву международного сообщества, немедленно и полностью отменить санкции и эмбарго против Кубы и немедленно прекратить оправдывать свое грубое вмешательство и попытки дестабилизации внутреннего положения этой страны». 

Хотя Куба в значительной степени пережила эмбарго, пандемия COVID-19 привела к новым трудностям, которые ударили по экономике. И Пекин попытался вмешаться, чтобы помочь. «Хватит санкций! Правильный путь - поддержать», - заявил представитель МИД Китая. «Недавно Китай и многие другие дружественные страны и международные организации протянули Кубе руку помощи, помогая кубинскому правительству и народу бороться с эпидемией и улучшать условия жизни людей, демонстрируя, что настоящая дружба выдерживает испытание невзгодами».

при Обаме началось робкое сближение США с Кубой

Издание Newsweek цитирует далее заявление: «Китай будет и дальше реализовывать консенсус, достигнутый лидерами двух стран, углублять китайско-кубинские дружественные отношения и улучшать условия жизни людей, продемонстрировав, что настоящая дружба выдерживает испытание невзгодами». И еще: «Китай продолжит реализацию консенсуса, достигнутого лидерами двух стран, углубит дружественные отношения между Китаем и Кубой и решительно поддержит усилия Кубы по преодолению последствий эпидемии, содействию экономическому развитию и поддержанию социальной стабильности», - добавил пресс-секретарь. 

Замечания Китая были опубликованы МИД Кубы в социальных сетях вместе с хэштегом «#CubaNoEstaSola» или «#CubaIsNotAlone». Среди других стран, поддерживающих Кубу, есть знакомая группа противников США - критиков внешней политики, включая Россию, Иран, Северную Корею, Сирию и Венесуэлу. Но Кубе предлагают поддержку и помощь Мексика и ряд других латиноамериканских государств, демонстрируя разделение региона по этому вопросу. 

В то же время несколько других латиноамериканских государств присоединились к США. На прошлой неделе совместное заявление сделали также власти Австрии, Бразилии, Колумбии, Хорватии, Кипра, Чехии, Эквадора, Эстонии, Гватемалы, Греции, Гондураса, Израиля, Латвии, Литвы, Косово, Черногории, Северной Македонии, Польши, Южной Кореи и Украины. 

«Сегодня демократии по всему миру объединяются, чтобы поддержать кубинский народ, призывая кубинское правительство уважать требования кубинцев о всеобщих правах человека», - говорится в заявлении Госдепартамента США. 

Госдеп заявил, что будет работать с международным сообществом, чтобы «продолжать оказывать поддержку кубинскому народу в его стремлении реализовать те универсальные права и свободы человека, на которые имеют право все люди». 

Но даже когда объявлены новые санкции, администрация Байдена еще не заявила о каких-либо выводах в русле своей политики в отношении того, как подходить к Кубе. 

Байден ранее критиковал подход Трампа, заявив в прошлом году перед выборами, что его политика «нанесла вред кубинскому народу и ничего не сделала для продвижения демократии и прав человека».  Но когда его спросили, планировалось ли открыть возможности для поездок на Кубу или разрешить перевод денежных переводов на остров, первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась сообщить о любых потенциальных изменениях в политике. «Я скажу, что по денежным переводам - это сложный вопрос, он требует согласования с экспертами, которые помогут сформировать политику администрации», - сказала Жан-Пьер (кстати, первая темнокожая лесбиянка в администрации Белого дома - ред.). «Итак, по указанию президента Казначейство и Государственный департамент сформируют рабочую группу по денежным переводам, чтобы рассмотреть возможные варианты создания этих каналов». 

В тот же день Байден отказался обсуждать потенциально открывающееся «окно» для поездок на Кубу, когда об этом его спросил репортер на южной лужайке Белого дома. 

администрация Байдена еще не заявила, как подходить к Кубе

В Гаване, тем временем, официальные лица развернули контр-кампанию, стремясь привлечь внимание к проблемам, связанным с США. Правоохранительные органы островного государства в ответ на последние санкции против кубинской полиции переключают внимание на внутреннюю ситуацию у могущественного соседа. 

«Жестокость полиции в США привела к гибели более тысячи человек, из которых 73 процента были чернокожими и латиноамериканцами, - написал в среду в Twitter министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес. - «Системный расизм уносит человеческие жизни на улицах Америки теми же органами, которые должны защищать его население». 

Администрация Байдена стремилась вывести США из-под удара из-за отношения к расизму, призвала к международному аудиту своих правоохранительных органов путем приглашения специального докладчика ООН по современным формам расизма Э. Тендаи Ачиуме и специального докладчика ООН по вопросам меньшинств Фернана де Варенна посетить страну и обсудить этот вопрос. 

Как бы там ни было, силы у двух сторон явно неравные. Несмотря на присоединение к сторонникам Кубы мощного Китая.