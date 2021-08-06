Минтруда обратилось к гражданам: соцуслуги только вакцинированным

С 16 августа в приемных центрах Министерства труда и социальной защиты населения и подведомственных учреждений, а также в центрах DOST прием и рассмотрение обращений граждан будут осуществляться при наличии у них документа (COVID-паспорт), подтверждающего, что гражданин прошел вакцинацию или переболел и имеет иммунитет к коронавирусу. Об этом haqqin.az сказали в пресс-службе министерства.

В то же время рассмотрение обращений граждан в электронные службы министерства также будет осуществляться в случае внесения сведений о наличии COVID-паспорта (в том числе обращения в связи с адресной государственной социальной помощью), отмечается в сообщении.

Также отмечается, что в условиях продолжающейся пандемии коронавируса каждый обязан защитить себя и своих близких от этой болезни. Для этого самое важное, что нужно сделать, - это вакцинироваться, рекомендует Минтруда.