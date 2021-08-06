Мамед Эфендиев, отдел экономики 12:35

Прежде чем ответить на приведенный вопрос, рассмотрим, как вообще в Азербайджане население относится к банкам. Эти два вопроса, думается, тесно связаны друг с другом. И чем больше у людей доверия к своим банкам, тем больше они хранят в них депозитов вообще, и в манатах – в частности.

Как показывает статистика Центробанка, по итогам первого полугодия текущего года общий объем депозитов в банках составил 24,16 млрд манатов, что на 7,1% больше аналогичного прошлогоднего показателя. При этом банковские вклады населения (включая средства физических лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) составили 8 млрд 435,4 млн манатов, они выросли за год меньше – всего на 3,1%. Но до 13,95 млрд манатов, или на 9,2 возрос также объем депозитов нефинансовых организаций. И всего этого достаточно, чтобы сделать вывод – доверие к банкам как физических, так юридических и прочих лиц возросло. Причем такая тенденция наблюдается уже не первый месяц подряд. Разобравшись с первой частью вопроса, рассмотрим и интерес населения к национальной валюте – манату. Возросшее после кризиса пятилетней давности доверие к манату в прошлом году было вновь поколеблено в связи с новым кризисом – пандемийным, и удельный вес вкладов в иностранной валюте составил 50,8%. Но принятые Центробанком эффективные меры восстанавливают и этот показатель. Так, по сообщению Центробанка, вклады населения в иностранной валюте за полугодие сократились на 7,2%. И теперь они составляют 3 млрд 853,6 млн манатов или 45,7% всех вкладов населения. В манатах же объем вкладов населения, наоборот, возрос на целых 13,8% и составил 4 млрд 581,8 млн манатов. И, как не без гордости отметил на недавней пресс-конференции глава Центробанка Эльман Рустамов, манатные вклады населения стали уже доминирующими и составили 54,3% всех вкладов.

После всех этих выкладок уже нетрудно ответить и на поставленный в заголовке вопрос. Население страны все больше отдает предпочтение национальной валюте – манату при падающем интересе к доллару и прочей инвалюте. Ну, доллару, скажем, в последнее время все труднее становится конкурировать с таким основными мировыми валютами, как евро и юань. И это связано не только с происходящими в экономике США событиями, но и с растущей антидолларовой кампанией, открыто развернутой рядом стран, в том числе и весьма влиятельных. Но падает интерес не только к доллару, но и к валютам других стран. Следовательно, причину спада интереса азербайджанцев к инвалюте надо искать не где-то на мировых биржах и аукционах, а внутри страны. И она проста. Возросшие цены на нефть способствовали росту притока в страну нефтедолларов, которые на местном рынке уже создали даже некоторый избыток. Это видно по итогам систематически проводимых Центробанком аукционов, в ходе которых банки страны закупают все меньше валюты. Дошло до того, что финансисты уже открыто говорят о сложностях, с которыми может столкнуться Госнефтефонд для полного осуществления трансферта в госбюджет.