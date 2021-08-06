Армения трижды за день обстреляла Нахчыван и Кельбаджар

6 августа в 19:05, 23:30 и 23:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Араздейен Ведийского района, Юхары Загалы и Зеркенд Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской АР, Истису и Юхары Айрым Кельбаджарского района.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны, погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанских войск.