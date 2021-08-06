Экс-главу Акстафы приговорили к 9 годам лишения свободы за то, что мучил людей

Завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Акстафинского района Низамеддина Гулиева и его заместителя Рамиза Татарова, арестованных в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности. Как сообщает haqqin.az, процесс проходил в Гянджинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Мухаммеда Багирова.

На последнем заседании суда обвиняемым был зачитан приговор, согласно которому, Н.Гулиев получил 9 лет лишения свободы, его заместитель Рамиз Татаров - 8 лет и 6 месяцев. Суд принял решение о конфискации в пользу государства арестованного следствием имущества, полученного преступным путем.

Напомним, согласно заявлению СГБ, на основании собранных материалов возникли обоснованные подозрения относительно регулярного злоупотребления Низамеддином Гулиевым должностными полномочиями. Так, возникли обоснованные подозрения в том, что Н.Гулиев посредством замглавы ИВ района Рамиза Татарова с мая 2019 года под разными предлогами вымогал денежные суммы у должностных лиц местных органов исполнительной власти, а также в требовании под разными предлогами взяток у предпринимателей. Наряду с этим появились подозрения, что Н.Гулиев, вымогая бюджетные средства у руководителей здравоохранительных, образовательных и других структур, присваивал определенную часть государственных средств, зарплатные карты малоимущих лиц, привлекаемых к общественным работам.

Н.Гулиев, его заместитель Р.Татаров и другие лица были задержаны в качестве подозреваемых в рамках возбужденного уголовного дела. Гулиеву было предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере), 311.3 (получение взятки в крупном размере), 308 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Азербайджана.