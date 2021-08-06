Израиль атаковал военные объекты ХАМАС

Израильские истребители в ночь с пятницы на субботу нанесли авиаудары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила сегодня армия Израиля.

"В ответ на постоянные запуски воздушных шаров с зажигательными устройствами из Газы в сторону Израиля мы нанесли удар по военному комплексу ХАМАС и ракетной установке", - говорится в заявлении, опубликованном на странице израильской армии в Twitter.

Также подчеркивается, что армия обороны Израиля продолжит решительно отвечать на любые действия террористического характера, источником которых является сектор Газа, передает ТАСС.