Синоптики прогнозируют сорокаградусную жару в Баку

Завтра, 8 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается солнечная погода, южный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшероне составит ночью 24-28, днем 37-39, местами 40-41, в Баку ночью 26-28, днем 38-40 градусов тепла.

Атмосферное давление - 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-65%, днем 25-30%.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 27-28, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 28-29 градусов.

Завтра в некоторых северных и западных районах Азербайджана пройдут грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, утром в горах туман, восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 22-27, днем 35-40, местами 41-43, в горах ночью 16-21, днем 27-32 градуса тепла.

8 августа на Апшероне преобладание слабых ветров и застойная погода на фоне жары в отдельные часы дня неблагоприятны для метеочувствительных людей.