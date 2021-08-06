Байрамов и Чавушоглу снова созвонились

Как сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства, собеседники обменялись мнениями о текущей ситуации с лесными пожарами в Турции и о мерах по их тушению.

Сегодня между главами МИД Азербайджана и Турции - Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу состоялся телефонный разговор.

Чавушоглу поблагодарил Азербайджан за отправку в Турцию новой группы пожарных и техническую помощь по поручению главы государства. Проинформировав о ходе тушения пожаров, глава МИД Турции сообщил, что пожары в Анталье локализованы и ведутся работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры. В то же время он сообщил, что в ряде других мест работы по тушению пожаров продолжаются.

В свою очередь, Байрамов подчеркнул, что Азербайджан готов оказать Турции любую необходимую поддержку.

Напомним, последний телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу состоялся 5 августа, министры обменялись мнениями о ситуации с лесными пожарами в Турции.