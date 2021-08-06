Президент Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о назначении Али Фикрет оглу Ализаде на должность чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран и постоянного представителя при Организации экономического сотрудничества. Об этом сообщает АзерТАдж.

Ранее другим распоряжением главы государства с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Иране и постоянного представителя при Организации экономического сотрудничества был отозван Бунияд Самед оглу Гусейнов.