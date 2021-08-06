Шариф Шарифов (97 кг) в схватке за бронзу уступил сопернику с Кубы и занял 5-е место.

* * * 15:08

Прославленный азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев в финале Олимпиады в весовой категории до 65 кг встречался с 22-летним японцем Такуто Отогуро.

Схватка завершилась со счетом 5:4 в пользу японца. К бронзе Рио-2016 Гаджи добавил серебро Токио-2020. Очень жаль, что не золото.

На данный момент у Азербайджана в Токио пять медалей – два серебра и три бронзы.

* * * 14:03

Сегодня на Олимпиаде в Токио завершается турнир по борьбе.