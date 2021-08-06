Гаджи Алиев проиграл в финале Олимпиады, Шариф Шарифов остался без бронзы фото, обновлено 15:23
Шариф Шарифов (97 кг) в схватке за бронзу уступил сопернику с Кубы и занял 5-е место.
* * * 15:08
Прославленный азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев в финале Олимпиады в весовой категории до 65 кг встречался с 22-летним японцем Такуто Отогуро.
Схватка завершилась со счетом 5:4 в пользу японца. К бронзе Рио-2016 Гаджи добавил серебро Токио-2020. Очень жаль, что не золото.
На данный момент у Азербайджана в Токио пять медалей – два серебра и три бронзы.
* * * 14:03
Сегодня на Олимпиаде в Токио завершается турнир по борьбе.
Сборная Азербайджана сегодня может завоевать сразу три медали. День начался для нас с победы олимпийского чемпиона-2012 Шарифа Шарифова (97 кг) над грузином Элизбаром Одикадзе – 7:5.
Теперь Шариф в схватке за бронзу встретится с кубинцем Рейнерисом Салас Пересом.
Напомним, Гаджи Алиев (65 кг) будет бороться сегодня в финале, а Мария Стадник (50 кг) оспорит бронзу.
Соперником 3-кратного чемпиона мира и Европы, бронзового призера Рио-2016 Гаджи Алиева в финале будет японец Такуто Отогуро – чемпион мира 2018 года.
3-кратный призер Олимпийских игр, 2-кратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы Мария Стадник будет бороться за бронзу с Намуунцецег Цогт Очир из Монголии.