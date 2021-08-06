Две провинции в Афганистане перешли под контроль "Талибана"

Движение "Талибан" взяло под контроль провинцию Нимроз на юго-западе Афганистана, а также Джаузджан на севере страны. Об этом на своей странице в Twitter заявил представитель движения.

По его словам, столица Джаузджана Шиберган, где шли бои с правительственными войсками, перешла под контроль талибов. Днем ранее Минобороны Афганистана заявило, что Шиберган был зачищен от талибов, передает РИА Новости.

Накануне местные СМИ заявили о захвате талибами города Зарандж, столицы провинции Нимроз. Зарандж стал первой столицей афганской провинции, павшей в ходе последнего наступления талибов.