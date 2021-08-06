Казахстан пришел на помощь Турции

Казахстанские вертолеты вылетели в Турцию для оказания помощи в тушении пожаров, сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали, передает МИА «Казинформ».

«По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Министерство по чрезвычайным ситуациям РК направило два вертолета Ми-8 АМТ АО «Казавиаспас» с водосливными устройствами и оперативную группу в составе 16 спасателей в Турецкую Республику для оказания помощи в тушении лесных пожаров», - сообщил Талгат Уали.

Согласно информации, Казахстан также намерен оказать гуманитарную помощь в восстановлении лесного покрова на сгоревших территориях. Посаженный лес призван символизировать дружбу и братские узы казахстанского и турецкого народов.