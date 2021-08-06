Лесные пожары в Якутии угрожают нефтебазе

Природные пожары в Якутии подступили к населенному пункту Сангары Кобяйского района. Огонь, в частности, угрожает там резервному парку нефтебазы «Саханефтегазбыт». Пока пламя остановилось в 4 м от Сангаров, пишет «Росбалт».

Согласно информации, сегодня утром стало известно, что лесной пожар уничтожил хозпостройки в селе Бяс-Кюель. Позднее стало известно, что уничтожены и два десятка жилых домов.

Дым от лесных пожаров уже добрался из Якутии до Казахстана. Токсичный шлейф накрыл Павлодар и населенные пункты поблизости, информировал департамент по ЧС Павлодарской области.