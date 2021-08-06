В Армении все говорят о предстоящем покушении на Пашиняна

Судя по сообщению издания, новым руководством парламента Армении предусмотрены новые ограничения для СМИ. Чтобы попасть в кабинеты армянских депутатов, у журналиста должен быть пропуск. Но и здесь ввели ограничения: в дни заседаний такой пропуск выдавать запрещено. Новоизбранных депутатов об этом известили на днях в аппарате, пишет «Грапарак», на которую ссылается Новости Армении .

«С сентября руководство Национального собрания предусмотрело отдельное помещение для журналистов у входа в НС, чтобы они не смогли свободно передвигаться и брать интервью у кого захотят. Кроме того, предусмотрены другие меры безопасности, в частности в фойе будут установлены пропускные пункты, а у депутатов будут специальные именные «чипы», позволяющие пройти в зал заседаний», - пишет «Грапарак».

И все это предпринято на фоне распространяемых во властных кругах слухах о том, что СНБ якобы получила сведения о готовящемся теракте против Никола Пашиняна, отмечает издание.

Отметим, что в конце июля это же издание рассказало, что за несколько дней до формирования нового парламента в Национальном собрании Армении были предприняты строгие меры безопасности: «В частности, на входах в зал заседаний установлены рентгеновские устройства, впредь все депутаты при входе в зал вынуждены будут проходить через них... После того как Арарат Мирзоян стал спикером парламента, он установил такое устройство также на входе в свой кабинет. Сейчас очередь дошла до входов в зал заседаний».