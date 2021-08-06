МЧС о пожаре в центре Баку

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана распространило информацию в связи с пожаром на лесистом участке в Баку.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях министерства поступила информация о пожаре на лесистом участке по улице Мехти Гусейна в Сабаильском районе Баку. К тушению были привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС

Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь был потушен. В результате пожара сгорели сухая трава и деревья на площади около 1 га. Близлежащие строения и остальная часть участка были защищены от огня. Пожар был ликвидирован подразделениями пожарной охраны в 13:08.