Американцев призвали немедленно покинуть Афганистан
Гражданам США нужно немедленно покинуть Афганистан из-за сложившейся небезопасной обстановки, 7 августа заявило посольство США в Афганистане.
«Посольство напоминает американским гражданам об опасности посещать Афганистан из-за высокого уровня преступности, терроризма, а уже находящимся в стране предлагает рассмотреть вопрос о выезде», — говорится в сообщении американского посольства.
Также покинуть Афганистан рекомендовало своим гражданам посольство Великобритании.