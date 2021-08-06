Боксера Аветисяна задержали в Москве за разбой

Профессиональный боксер Арутюн Аветисян задержан в Москве по подозрению в участии в разбойном нападении. Об этом сообщает РЕН ТВ.

27-летний боксер Арутюн Аветисян задержан полицейскими за участие в разбое. По данным неназванного источника издания, знакомая спортсмена решила одолжить некую сумму денег у своего приятеля. Когда пришло время писать расписку, Аветисян избил мужчину. Сразу после инцидента последний обратился в полицию.

СМИ напоминает, что в начале лета Аветисян уже попадал в поле зрения российских правоохранительных органов. Тогда речь шла об избиении спортсменом представительницы прекрасного пола.