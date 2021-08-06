Другая сторона коронавируса: стал миллиардером за счет вакцинации

Эксперты заявляют, что с начала 2012 года врач увеличил доходы своей корпорации более чем в два раза, получив 345 миллионов долларов чистой прибыли. Таким образом, стоимость его компании составила свыше 1,1 миллиарда долларов.

Сингапурский врач Чун Йонг Лу стал долларовым миллиардером в результате успешно проведенной кампании по вакцинации против коронавируса. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на зарубежные СМИ, Чун Йонг Лу является исполнительным директором компании Raffles Medical Group, доходы которой выросли на 104 процента.

Компания контролирует 15 центров вакцинации в Сингапуре. Она тестирует на наличие коронавируса туристов на границе, въезжающих в страну, также производит тестирование накануне важных общественных мероприятий и в аэропортах. Благодаря этому Сингапур значительно ускорил темпы вакцинации, страна планирует до сентября вакцинирование 80 процентов населения, и в результате Raffles Medical Group получит еще несколько сотен тысяч клиентов. Ввиду того что компания оснащена современным медицинским оборудованием и оказывает услуги на высоком уровне, пациенты положительно оценивают ее деятельность.

72-летний доктор Лу заявляет, что для него важна не прибыль компании, поскольку он занят более важным делом: благодаря вакцинации он оберегает тысячи пациентов от вируса.

Отметим, что локдауны и потрясения экономик стран мира из-за коронавируса привели к триллионам долларов ущерба. Но в то же время в результате резкого подъема продаж антисептиков, медицинских масок и других защитных средств многие страны во главе с Китаем получают десятки миллиардов долларов прибыли.