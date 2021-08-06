В Лачине начал работу хлебозавод: он обеспечит хлебом азербайджанских военных фото; видео
Продолжается поездка руководства Министерства обороны по освобожденным от оккупации регионам Азербайджана.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу министерства, руководство ведомства осмотрело хлебопекарный цех, строящийся на территории Кельбаджарского района, поинтересовалось ходом строительства.
Затем министр обороны посетил хлебозавод на территории Лачинского района. Министру было доложено, что завод ежедневно обеспечивает горячим, свежеиспеченным хлебом личный состав всех воинских частей, дислоцированных на территории. Деятельность хлебозавода, оснащенного современным оборудованием, полностью автоматизирована.